Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. „Sunt logodit și m-am culcat cu altcineva. Nu mai dorm noaptea din cauza vinovăției”

Dragă Adela,

Am făcut o prostie în relaţia cu logodnica mea, sper să mă poţi ajuta. Suntem împreună de doi ani şi ne-am logodit în urmă cu un an, nunta urmând să aibă loc la sfârşitul verii. Ea e virgină şi a spus că vrea să e păstreze până când vom fi căsătoriţi. Eu nu mai sunt virgin (nu mai eram dinainte să o cunosc pe ea), dar i-am respectat dorinţa de a nu avea relaţii intime, pentru că o iubesc. Acum câteva săptămâni, însă, nu am mai rezistat. Am cedat şi m-am culcat cu o tipă, iar acum mă simt foarte prost şi foarte vinovat. Nu am curaj să îi spun că am înşelat-o, pentru că ar fi în stare să rupă logodna. Dar nu ştiu cât o să mai pot trăi cu vinovăţia asta. Deja nu mai dorm noaptea din cauza asta. Nu ştiu ce să fac…