Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Sunt o mamă rea și nu mă pot abține”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

În urmă cu un an m-am despărțit de soțul meu și am rămas singură cu o fetiță de 6 ani. Nu am vrut niciodată să am acest copil, dar fostul soț m-a bătut la cap și m-a presat, până când am rămas gravidă. La foarte puțin timp după ce am născut am realizat că el nu va fi niciodată un sprijin pentru mine. Mă lăsa să fac eu singură totul, în timp ce el nu se putea desprinde de calculator… asta când nu era la serviciu, adică toată ziua. Am trecut prin momente grele din cauza asta, până când oricum m-a părăsit, pentru că s-a îndrăgostit de subalterna lui de la birou, cu 10 ani mai tânără ca mine. A fost cumplit, am suferit îngrozitor și încă nu mi-am revenit. Dar ce mă frământă cel mai tare acum este că am realizat că toată furia pe care am adunat-o împotriva lui o canalizez către acest copil – pe care, ce e drept, nu l-am vrut, dar el nu are nicio vină. Sunt pisăloagă, autoritară, absurdă – sunt o mamă rea și nu mă pot abține. O aud cum plânge și nu știu ce să fac, cum să-mi îmbunătățesc relația cu ea? Cum să-i spun că nici taică-său nu o vrea, de fapt?

Adela răspunde:

Draga mea,

Faptul că ți-ai dat seama că te răzbuni pe fiica ta, iar ea nu are nicio vină, e un mare pas înainte. Puțină lume e capabilă să se autoanalizeze atât de onest și să facă eforturi să-și schimbe comportamentul. Desigur, te-ar ajuta foarte mult să-ți iei câteva ședințe cu un psiholog specializat în probleme de familie. În orice caz, încearcă să o privești pe cea mică așa cum ai privi o ființă care nu are nicio legătură cu tine. Analizeaz-o – căci ești bună la asta – în tăcere, vezi ce calități și ce defecte are. Gândește-te la ea în ansamblu, ca la o ființă care are toată viața înainte și pe care o poți ajuta. Cu siguranță că și ea a adunat multe resentimente față de tine, mai mult ca sigur că îi inspiri frică. Dar nimic nu se compară cu o rugăminte sinceră pentru a obține iertarea, indiferent că ea este atât de mică. Cred că și dacă îi spui că ești supărată pe tată ei și te răzbuni pe ea, ea ar putea înțelege ceva. Important este să nu afle niciodată că nu a fost dorită, abia asta ar afecta-o cu adevărat. Întrebarea care se pune acum este: remușcările tale vor reuși să fie mai puternice decât resentimentele față de ea și față de tatăl ei? Tu ești singura care poate să răspundă.