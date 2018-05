Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “Sunt sigur că soția mea m-a înșelat, dar nu am nicio dovadă”

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Sunt căsătorit de 15 ani, însă acum 2 ani am fost la un pas de divorț. Relația noastră nu mai mergea, iar soția mea s-a îndepărtat de mine tot mai mult. Ne-am împăcat între timp, mai mult de dragul celor doi copii – dar ceva nu îmi dă pace. Sunt sigur că soția mea m-a înșelat în perioada în care relația noastră era pe butuci. Nu am nicio dovadă, în afară de comportamentul ei dubioas – venea acasă în mijlocul nopții, stătea în oraș foarte mult… Știu că ar trebui să trec peste acest gand, căci nu am nicio dovadă clară, dar nu pot, pur și simplu nu îmi dă pace. Nu știu ce să fac, ajută-mă, te rog