Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt singurul care știe de relațiile paralele ale unui prieten și-mi vine să le spun femeilor că iubitul lor le înșală”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Nu știu cum să-ți spun ca să înțelegi mai bine, mă numesc Marius, am 40 de ani și sunt singur, spre deosebire de prietenul meu din copilărie, care întotdeauna a avut două femei cu care a dus vieți paralele. În weekend am fost amândoi s-o ajutăm să se mute pe una dintre ele. Sunt singurul din grupul nostru de prieteni care știe de aventurile lui și, sincer, m-am cam săturat. Lui îi convine că vine la mine să-și spună toate păsurile, să apeleze la mine când are nevoie de ajutor, dar eu trebuie să-l acopăr în tot felul de situații și să țin minte toate minciunile lui. Mie nu-mi place minciuna și l-am ajutat cât am putut, dar încep să mă satur. Îmi vine să le spun la amândouă și să-l las să se descurce cu ele, să mă lase în pace. I-am spus că nu e bine ce face, și el e de acord, dar nu se poate abține. Suntem oameni în toată firea, când o să ne adunăm și noi la casele noastre, când o să ne maturizăm? Nici femeile astea nu sunt ok, le văd cum încep să miroase că ceva nu e cum trebuie, mai ales cu cea pe care am ajutat-o să se mute am început s-o cunosc mai bine și, sincer, mi-e milă de ea. Te rog, spune-mi ce ar trebui să fac?

Adela răspunde:

Dragă Marius,