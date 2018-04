Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. „Sunt un bărbat însurat, cu copil… și cu o amantă. Care mă înșală!”

Sunt un bărbat de 36 de ani, însurat, cu copil… și cu o amantă. Care mă înșală!!! Acum o lună, de 8 martie, m-am dus la ea să-i fac o surpriză. Îi spusesem că nu pot să ajung, că trebuie să mă duc cu nevastă-mea la niște prieteni, că e o obligație etc. Mă gândeam la ea cum stă, sărăcuța, singură de 8 martie, și până la urmă i-am zis neveste-mii că am uitat să rezolv ceva la birou și că voi fi acasă în timp util. De obicei, o sun pe amantă înainte să mă duc la ea – așa mi se pare frumos și civilizat – dar, de data asta, am zis să intru direct, mai ales că mi-a dat și cheie de la ea de acasă. Intru eu în casă și… ce să vezi?! În mijlocul sufrageriei, un individ se plimba de colo-colo, se uita la cărțile din bibliotecă, la pozele ei din rame… Amanta nicăieri. Ne-am uitat amândoi șocați unul la altul, ca doi popândăi, amândoi cu flori și bomboane pentru madam, care nu se știe pe unde umbla. M-am recules repede, m-am întors pe călcâie și am plecat. I-am lăsat și cheia, pentru că în momentul ăla chiar nu mai voiam să aud de ea. Numai că ea mă tot sună de atunci, mă roagă să o iert și să mă întorc la ea. La început nici nu voiam să aud, dar între timp mi-a cam trecut supărarea și nu știu cum să fac, m-aș întoarce la ea dar nu vreau să-mi pierd demnitatea. Ai vreun sfat?

Dragul meu,

Dacă am înțeles eu bine, tu ești un om cu familie – la care nu ai niciun gând să renunți – iar ea este doar amanta, nu soția ta. Ce pretenții poți avea din partea ei? Din moment ce tu nu îi oferi ei exclusivitate, ea de ce ți-ar oferi ție? Această relație, prin definiție, este făcută să existe în afara regulilor și așteptărilor, prin urmare, să nu te superi pe mine dacă îți spun că reacția ta a fost cam deplasată. Dar, ca să te simți mai bine, am să-ți spun și că, probabil, din moment ce îți dăduse cheia casei sale, ești special pentru ea. Sunt sigură că felul în care te-ai manifestat are legătură cu faptul că între voi există niște atașamente care arată că vă iubiți cu adevărat, nu vă întâlniți doar pentru sex. Așadar, ești important pentru ea, dar ea este o femeie care nu renunță la libertatea ei, câtă vreme nici tu nu ai renunțat la familia ta. Prin urmare, nu-ți calci deloc demnitatea dacă te întorci la ea, ci doar recunoști că are și ea dreptul la o viață privată, nu doar tu. În plus, acum știi în ce ape te scalzi. Altă dată nu mai calci pe la ea fără să fii sigur că nu te ciocnești de celălalt. Sau, dacă se întâmplă, măcar îi arăți cine e stăpânul, nu te întorci pe călcâie și pleci…