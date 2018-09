Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Suntem despărțiți, dar mai păstrăm legătura, deși ea se vede și cu altcineva”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Bună. Mă numesc Alex, am 22 de ani și am avut o relație de iubire de 2 ani și 2 luni cu o față de 19 ani. Ne am iubit foarte mult și încă ne mai iubim, dar din cauza comodității și a rutinei ne-am despărțit. Suntem despărțiți de 3 luni de zile, dar în aceste 3 luni ne-am înțeles mai bine decât în ultimele 2 luni de relație. Am încercat să încheiem orice legătură, dar mai mult de 2 zile nu puteam să stăm fără să vorbim, ne căutăm unul pe altul. Ne și vedeam foarte des și ne simțeam bine împreună, dar ea mereu îmi spune că nu vrea să ne împăcăm, cu toate că știu că mă mai iubește. Acum o luna am avut o discuție puțin mai aprinsă și mi-a dat block peste tot. Am încercat iar să încheiem orice legătură. A durat 3 zile și mi-a dat mesaj și am început să vorbim iar, nu ne-am văzut un timp, dar de 2 săptămâni vorbim zilnic și ne și vedem zilnic, dar ea tot nu vrea să ne împăcăm și spune că nu mai poate să aibă o relație cu mine, cu toate că îmi spune că mai ține la mine și mă mai iubește. Să menționez faptul că de vreo 2 luni se vede și cu alt băiat, dar el nu știe că noi doi mai păstrăm legătura, ea ii ascunde asta lui. Eu simt că suntem făcuți unul pentru altul și nu putem să stăm departe sau despărțiți mult timp, dar ea nu vrea să ne împăcăm. Ce să fac? Cum să procedez în această situație?

Adela răspunde:

Dragul meu,

Mă tem că iubita ta s-a îndrăgostit (și) de altcineva. Pur și simplu, la iubirea pe care ți-o poartă – și pe care tu o simți foarte bine – s-a adăugat încă una, pentru acel băiat despre care mi-ai povestit. Aceasta pe fondul rutinei care spui că se instalase între voi, care probabil că a împins-o să mai încerce și altceva, cu atât mai mult cu cât, la vârsta voastră, este foarte ușor să creezi noi și noi legături. Acum, chiar dacă ea te iubește, dacă se simte atrasă și de celălalt, cel mai probabil nu știe nici ea cum să gestioneze situația. Ce să faci când întreaga societate îți spune că trebuie să iubești o singură persoană, dar inima te trage în două părți? Chiar dacă îți dai seama de adevăr, te vei pune singur în situația să alegi, pentru că nici ție nu ți-ar plăcea să fii unul dintre cei doi… Așadar, ai răbdare, las-o să-și consume fantezia și fă tot ce-ți stă în putință să ajungă la concluzia că tu ești cel pe care îl dorește, în final. Desigur, ca în orice altă situație de viață, trebuie să fii pregătit și să pierzi. Este posibil să-l aleagă pe celălalt, și atunci nu-ți rămâne decât să-i fii prieten. Asta e, în dragoste nu poți niciodată să forțezi lucrurile, pentru că ele nu depind numai de tine. La fel cum nu noi alegem de cine să ne îndrăgostim, tot astfel nu putem nici să ne scoatem pe cineva din inimă la comandă. Ne luăm lecțiile și mergem mai departe…