Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Ultima lui fantezie a fost să facem dragoste cu un alt cuplu. Mi-a plăcut experiența, dar fata respectivă nu se mai oprește”

Sexualitatea unui cuplu poate fi interpretată în mai multe feluri. Cel mai simplu și mai fericit mod este când ea exprimă iubirea dintre cei doi. Când apare jocul și căutarea către altceva, este foarte frumos câtă vreme iubirea se păstrează. Dar dacă începi să nu te mai simți iubită, dacă începi să te simți exclusă din 'echipă', ceva nu e în regulă. Pentru că, oricât de mult am dori noi să o poleim și să-i dăm o aură de lumină, sexualitatea are la bază instinctul. E ceva animalic care ne poate ridica pe culmile plăcerii, dar ne poate și tăvăli prin mocirla unor suferințe de neimaginat. Nu zic că e cazul vostru, însă faptul că te-a repezit este un semnal de alarmă. Tu și cu soțul tău sunteți, totuși, împreună de puțin timp, iar pasiunea lui către experiențe variate poate să ascundă unele tendințe mai puțin plăcute. Problema este că, atâta vreme cât este atras de acea fată, orice i-ai spune ca să-l îndepărtezi de ea, va genera în el reacția contrară. Cu alte cuvinte, îl va apropia și mai tare… așadar nu poți decât să-l lași în pace. Din păcate, cutia Pandorei a fost deschisă, și ai mai și contribuit la asta. Eventual ai putea să vorbești cu fata, s-o întrebi ce gânduri are. Dar, bineînțeles, trebuie să fii delicată, pentru că și asta se poate întoarce împotriva ta. Ce încerc să-ți spun este că în realitate nu prea ai ce să faci fără să tulburi apele și așa tulburate. Mai lasă să treacă un timp, după care ai o discuție serioasă cu soțul tău. Dacă te va lăsa pe tine pentru acea fată, nici măcar nu ai ce să regreți, pentru că după o vreme îi va face și ei la fel. Pe de altă parte, dacă se simte înțeles și iubit, se va întoarce la tine.