Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am avut o aventură cu șeful meu. Acum a angajat o altă fată, foarte drăguță, căreia a început să-i facă curte”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Silvia și trec printr-o perioadă foarte grea, așa că m-am hotărât să-ți scriu, poate mă poți ajuta. Lucrez la o firmă de transporturi, nu e cel mai minunat job, dar din asta trăiesc, așa că nu pot să-mi permit să-mi dau demisia… pe scurt, am avut o aventură cu șeful meu, care este și patronul firmei. Tot îmi dădea târcoale, tot mă curta, astfel încât, în cele din urmă, am cedat. El e însurat, așa că am ținut totul secret. Nu știu cât și-au dat seama ceilalți ce se petrecea, totul a durat câteva luni, și trebuie să recunosc că s-a purtat frumos, având în vedere situația. De vreo 3 săptămâni însă, a angajat o altă fată, foarte drăguță, căreia a început să-i facă curte, la fel cum îmi făcea și mie la început. O văd cum înflorește și se precipită, în timp ce el pe mine nu mă mai bagă în seamă decât pentru treburile de serviciu. Simt că mor când îmi vorbește pe un ton rece, și se uită la mine de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat între noi. Mi-e frică să-i spun ce simt ca să nu rămân fără serviciu, dar fiecare zi pentru mine e un calvar. Ce să fac, te rog dă-mi un sfat.