Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am început o relaţie extraconjugală cu unul din şefii mei ca să obțin o promovare sau o mărire de salariu”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt căsătorită de 5 ani, iar în urmă cu un an am început o relaţie extraconjugală cu unul din şefii mei de la serviciu. Motivul pentru care am căzut în acest păcat este că speram să-i pot intra şefului meu în graţii, în speranţa că pe viitor pot spera la o promovare la serviciu sau la o mărire de salariu (am auzit de la multe colege că singura modalitate să sper la o promovare e să fiu pe placul individului). Problema e că a trecut deja un an şi nu se întâmplă nimic la serviciu. Mai mult, cred că soţul meu a început să suspecteze că îl înşel şi începe să-mi pună din ce în ce mai multe întrebări. Acum, eu aş vrea să rup relaţia cu şeful meu, pentru că mi-e teamă să nu afle soţul până la urmă şi să-mi distrug căsnicia. Însă mi-e teamă şi că dacă rup aventura, risc să fiu retrogradată sau, mai rău, să-mi pierd locul de muncă. M-am băgat într-o mare încurcătură şi nu ştiu cum să mai ies din ea…