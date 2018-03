Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am o relație cu o femeie mai în vârstă decât mine cu 7 ani. De când sunt cu ea, ceva nu mai funcționează acolo jos”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Radu și am 27 de ani. Am avut numeroase prietene, de la vârsta de 17 ani și până acum și. Viața mea sexuală a fost una foarte activă. Practic, o făceam de câteva ori pe săptămână. Și nu numai cu prietenele mele de atunci, ci și cu alte fete. Niciodata nu am avut probleme, întotdeauna am performat excelent. Numai că acum, s-a schimbat ceva. De câteva săptămâni am o relație cu o femeie mai în vârstă decât mine cu 7 ani. De când sunt cu ea, parcă ceva nu mai funcționează acolo jos (menționez că celelalte fete pe care le-am avut, până la ea, erau cel mult de-o seamă cu mine). Începe să-mi fie rușine când vrem să facem ceva, pentru că știu că nu mă mai pot ridica la standardele mele și mi-e teamă să nu se plictisească și ea de mine și să-mi dea papucii. O avea vreo legătură faptul că e mai mare decât mine?