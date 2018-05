Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Avem o relație care durează de trei ani, el este divorțat de 1 an, însă cu familia lui”

Dragă Adela,

M-am hotărât într-un final să îți scriu. Vreau să îmi păstrez anonimatul. Simplu. Sunt o persoană care iubește. Am următoarea problema. Bărbatul de care sunt îndrăgostită și pe care îl iubesc este divorțat, are două fete. Avem o relație care durează de trei ani de zile, el este divorțat de 1 an de zile, însă el stă sub același acoperiș cu familia lui. Pentru mine este destul de greu, nu împărțim aceeași viață, eesponsabilitati nici atât, doar niște ieșiri la sfârșit de săptămână. Eu am 46 de ani, am vorbit în nenumărate rânduri cu el și niciodată nu mi-a spus ceva concret. Sunt într-o dilemă foarte mare. Mulțumesc.