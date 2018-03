Cele mai frustrante experiențe sexuale. Femeile spun adevărul!

Orice om a avut parte de diverse experiente frustrante in dormitor. Iata cateva povesti spuse de diverse femei legate de intamplari „nefericite” in timpul actului sexual, asa cum au fost ele povestite pe Reddit.

Campionul

„Ii faceam sex oral unui tip atragator, foarte bine dotat. Aproape de climax, el a inceput sa urle: «Sunt… sunt… da…da… sunt campionul, sunt regele junglei!»

Apoi, a inchis ochii si a inceput sa sforaie. L-am strigat pe nume, insa nu mi-a raspuns. Pur si simplu dormea dus! Am fost atat de rusinata!”

„Intotdeauna imi faci asta”

„De vreo luna ma intalneam cu un barbat insa nu ajunsesem inca in pat. Deciseseram sa nu ne grabim si sa facem sex doar in momentul in care vom fi amandoi pregatiti. Adunaseram, asadar, o cantitate importanta de tensiune sexuala.

