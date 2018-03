Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De când a născut, nu vrea să mai avem relații intime. Am început să mă uit la filme pentru adulți și să mă autosatisfac”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Numele meu este M., am 33 de ani și în urmă cu câteva luni, eu și soția mea am devenit părinți pentru prima oară. De când a născut, soția mea refuză să mai avem relații intime. La orice încercare de a mă apropia de ea, mă respinge, găsește tot felul de pretexte. Ba că n-are chef, ba că ne distrage atenția de la copil. Tot felul de scuze. După câteva săptămâni, am cedat să mă mai apropii de ea și am apelat la o altă modalitate de a mă satisface. Am început să mă uit la filme porno și să mă autosatisfac singur, într-o cameră separată. Într-o seară, însă, a intrat peste mine în cameră și m-a prins. A început să plângă, m-a acuzat că nu o mai iubesc. Am încercat să îi explic că n-am mai putut suporta să mă tot respingă, că sunt și eu bărbat și am nevoile mele, dar m-a acuzat că sunt egoist, că mă gândesc numai la mine, iar la ea și la copilașul nostru, nu. Din acea seară (s-a întâmplat acum vreo lună), relația dintre noi s-a răcit. Deși am încercat să fiu mai atent cu ea, să-i ofer mici cadouri, în speranța că mă va ierta, nu reușesc să mă mai înțeleg cu ea. Sunt zile în care plec la serviciu fără să-mi spunp vreo vorbă. Sunt și seri în care îmi spune că nu vrea să mai doarmă cu mine în același pat și mă trimite să mă culc într-o altă cameră. Nu știu ce să mai fac ca să mă ierte…