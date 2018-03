Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “Avem grave bariere de comunicare. Colac peste pupăză de vreo 2 luni am o colegă de serviciu care mă înnebunește pur și simplu”

Bună Adela,

Numele meu este Adi, te-aș ruga să îmi răspunzi la câteva întrebări. Problema e de natură sentimentală și nu știu cum să procedez pt că mi se pare ciudat ce mi se întâmplă.

Am o relație de aproape 3 ani și jumătate cu o fată mai mică că mine cu 7 ani. Toate merg bine pot eu să spun atât relația în sine cât și relația amoroasă dar anumite aspecte totuși nu sunt pe aceeași lungime de undă, cum ar fi căsătoria/dorința de a avea copii. Suntem de aproape 2 ani mutaţi împreună sub același acoperiș și chiar avem multe lucruri care ne leagă, dar avem grave bariere de comunicare și diferențe de opinie când vine vorba de căsătorie sau copii în sensul că ea evita mereu subiectul.

Colac peste pupăză de vreo 2 luni am o colegă de serviciu care mă înnebunește pur și simplu prin modul cum vorbește cu mine cum se comportă la birou cum gândește în anumite situații, parcă gândesc eu, parcă am împărți același creier și mereu suntem de aceeași părere fără să ne vorbim în prealabil fie că e vorba de un subiect offwork fie că e vorba de o ședință sau un proiect și cred că am ajuns să o plac, cred că mă place și ea și știu că lucrul acesta nu este ok pt că sunt un tip care mereu am fost fidel și mi-am respectat iubitele până la capăt.

Cum am putea depăși acele bariere de comunicare eu cu iubita mea ? E normal că am ajuns să simt ceva pt această colegă care e pur și simplu răvășitoare ? Am ajuns să mă gândesc să plec din companie doar de teamă să nu fac o greșeală pe care să o regret!

Mulțumesc