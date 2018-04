Adela vă sfătuiește în sex și iubire: „Sunt logodit de 3 ani. După câteva pahare de tărie și câteva dansuri lascive, am comis-o cu stripteuza de la petrecerea burlacilor”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Am făcut o prostie recent şi nu ştiu cum să o repar. Sunt logodit de 3 ani şi în câteva săptămâni trebuie să aibă loc nunta. Acum 2 weekend-uri, prietenii mi-au organizat petrecerea burlacilor, unde au chemat şi o stripteuză. După câteva pahare de tărie şi câteva dansuri lascive, am comis-o cu respectiva fată. Acum nu-mi mai pot lua gândul de la ea. Nu ştiu de ce… Adică am crezut că a fost o simplă greşeală făcută la beţie. Dar dacă ar fi fost aşa, de ce continui să mă gândesc la ea şi de ce mă simt tentat să o sun, să îi dau mesaj, să iau în orice fel legătura cu ea? Logodnica mea e o persoană minunată, mă simt groaznic pentru ce s-a întâmplat. Dar nu ştiu ce să fac ca să nu mă mai gândesc la fata aceea… Mă poţi ajuta, te rog, cu un sfat?