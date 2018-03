Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „I-am găsit în telefon mai multe conversații cu niște tipe, cărora le trimitea poze cu el nud”

Dragă Adela,

Numele meu este Mihaela, am 27 de ani. Sunt împreună cu un băiat de aproape 1 an. El e mai tânăr decât mine cu 3 ani. În urmă cu câteva săptămâni, am descoperit că mă înșală în cel mai grotesc mod cu putință. I-am găsit în telefon mai multe conversații cu niște tipe, cărora le trimitea poze cu el nud, cerându-se la rândul lui să le trimită și ele poze cu ele dezbrăcate. Am fost în stare de șoc timp de câteva ore, până când mi-am găsit curaj să îl confrunt.

La început s-a supărat pe mine, m-a acuzat că îi violez intimitatea. Ulterior a schimbat tonul și a început să își ceară iertare, dar, în același timp, a încercat să arunce vina pentru gestul său pe mine și pe faptul că eu niciodată nu am vrut să facem ceva mai „picant” în relația noastră. Din acest motiv, zice el, a simțit nevoia să facă lucrurile pe care le-a făcut.

Într-adevăr, când ne-am cunoscut, până să fim împreună, îmi tot bătea apropouri să îi trimit poze sexy cu mine, lucru pe care eu nu l-am făcut, dar apoi nu mi-a mai cerut și am crezut că i-a trecut.

Acum nu știu ce să fac. Nu vreau să dau frâu dorințelor lui și nu cred că mai vreau să continui relația cu el. Asta deși mi-a jurat că a încetat orice legătură cu tipele alea, ba chiar îmi dă zilnic telefonul, să îl controlez, să mă asigur că nu mai face prostii. Dar nu cred că ăsta e genul de relație pe care mi-o doresc, să îl controlez permanent, să stau cu frica în sân că o să recidiveze…