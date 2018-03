Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „I se spune „văduva neagră”. Nu vreau să fiu și eu încă un nume pe lista ei de cuceriri”

Mă numesc Marius și recent am împlinit 18 ani. Sunt de câteva săptămâni cu o fată, cu doi ani mai mare decât mine. Ea a învățat în același liceu cu mine, iar acum e la facultate. Încă de când era în liceu tot auzeam vorbe pe la colțuri despre ea. Cum că joacă băieții pe degete, se culcă cu ei, apoi le dă papucii. De la asta a ajuns să i se spună „văduva neagră”, pentru că niciun băiat nu „supraviețuia” cu ea ea mai mult de 2-3 luni. Acum, mie îmi place mult de ea, dar nu aș vrea să fiu și eu încă un nume pe lista ei de cuceriri. Sunt foarte debusolat de chestia asta și nu știu cum să procedez mai departe. Cum să o cuceresc și cum să-i arăt că vreau o relație serioasă cu ea. Ce aș putea să fac? Mulțumesc anticipat.

Dragă Marius,

În primul rând, ești sigur că vrei să ai o relație serioasă cu cineva care are o asemenea reputație? Desigur, vei putea fi cunoscut drept cel care a reușit s-o ”îmblânzească” pe ”Văduva neagră”, însă, știi cum se spune: lupul își schimbă părul, dar năravul, ba. Există niște motive mult mai profunde care stau la baza comportamentului ei, și este foarte probabil ca acele motive să o facă să revină mereu la aceleași metehne. Chiar dacă tu o vezi în altă lumină, ar fi mai înțelept să o vezi așa cum este, dacă vrei să nu fii și tu încă o victimă a ei. Pe de altă parte, dacă ții neapărat să faci un exercițiu de manipulare cu ea, poți încerca să o seduci, dar dându-i impresia că ea este în control. Adică, să te prefaci că ești o victimă ușoară, să pari în limbă după ea, până când o vezi că intră în joc. Apoi, dat fiind că ea nu mai este cu tine în liceu, și nu mai sunteți sub ochii tuturor care știu ce îi poate pielea, o poți ruga să țineți secretă relația voastră pentru început. Asta o va face să nu se poată lăuda cu tine ca ”victimă” – evident, dacă e în stare de un asemenea sacrificiu. Apoi, poți deveni tot mai inaccesibil. Să-i răspunzi la telefon mai din doi în doi, să te prefaci că ești atent la altceva când ești cu ea… Asemenea manevre și altele asemenea o pot înnebuni, însă nu știu ce satisfacție poți să ai din asta. Tu dorești o iubire sinceră și adevărată, iar jocurile acestea numai iubire nu sunt… Mă tem că te-ai îndrăgostit de cine nu trebuie și, mai devreme sau mai târziu, vei fi nevoit să accepți asta. Să sperăm că vei avea ochi și pentru o fată cu inima curată, împreună cu care chiar ai avea șanse să fii fericit.