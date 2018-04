Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „În trecut, cm avut un ”prieten cu beneficii”. Mă tot sună și tot vrea să ne întâlnim ”ca pe vremuri”, dar eu nu știu ce să fac”

Dragă Adela,

Am următoarea problemă: cu ani în urmă, am avut un ”prieten cu beneficii”, cu care am avut un fel de relație, extrem de profitabilă la acea vreme, dar de care m-am despărțit fără regrete imediat ce m-am îndrăgostit cu adevărat de altcineva. Ei bine, acum câteva zile ne-am întâlnit întâmplător, el tocmai divorțează, iar eu… tocmai m-am despărțit de două luni de fostul meu iubit cu care am avut o relație timp de opt ani. Băiatul acesta mi-a povestit că are trei copii, că soția a băgat divorț, că el are o firmă care e în faliment și că e distrus. Mă tot sună și tot vrea să ne întâlnim ”ca pe vremuri”, dar eu nu știu ce să fac. Pe de o parte, mi-ar surâde dacă am putea fi la fel de liberi și fără obligații ca în tinerețe. Pe de altă parte, când îmi spune ce probleme are, mă tem că vrea să se agațe de mine și nu prea aș vrea. Ce mă sfătuiești să fac?