Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Într-o seară când a ieșit afară cu băieții, a venit acasă cu un prieten bun de-al meu, iar acela tot îmi făcea curte mie”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Ma numesc Elena, am 25 ani, trăiesc împreună cu iubitul meu, Nicolae, în vârstă de 23 ani, avem împreună o fetiță. Urmează să facem nunta degrabă, însă nu-s convinsă că voi avea o familie fericită și dacă merită să fac nuntă. Am nevoie de un sfat de la tine, dacă poți să mă ajuți.

Timp de 6 luni m-am înțeles cu iubitul meu foarte bine, nu am avut motive de ceartă și mereu s-a comportat tare bine cu mine. Mereu era pe acasă, aveam cadouri de la el, dar după 6 luni, totul s-a schimbat. Într-o seară când a ieșit afară cu băieții, a venit acasă cu un prieten bun de-al meu, iar acela tot îmi făcea curte mie. Ca să discute cu mine, tot venea la mine în cameră și vroia să discute. În seară aceea, soțul meu nu a venit acasă a venit spre dimineață. S-a trezit spre seară, am început să ne certăm foarte tare. Mi-a zis că mă lasă, că l-am mințit, că ne-am bătut joc de el. Atunci vroiam să-mi tăi venele, îl rugam în genunchi să nu mă lase, dar el o ținea una și bună că am pe altul, că nu el al lui copilul. Pană la urmă, cu greu l-am convins și ne-am împăcat.

De atunci s-a schimbat tot între noi. Sunt zile când pleacă de acasă și vine spre dimineață, sunt momente când rămân cu făta în casă și el ne lasă pe noi singure. Iar eu stau și plâng, îl sun și îl rog să vină acasă. Îmi spune că vine în 10 minute și vine în 30 sau 40 de minute. Eu stau și plâng, el își cere iertare și spune că nu mai face, însă a doua zi se întâmplă la fel. Nu mai știu ce să fac, țin la el foarte mult, îmi e frică să nu rămân singură cu fetița. Nu știu cum să-l schimb. Când vreau să discut cu el, iar încep să plâng, iar el îmi spune mai tot timpul că la nuntă pot să fiu singură. Mai avem și probleme, datorii multe. Numai el lucrează. Nu au mai fost demult discuții între noi să vedem cum organizăm nunta. De toate se ocupă părinții mei, părinții lui nici nu se implică.

Dați-mi, va rog, un sfat, cum să procedez să-mi salvez familia.