Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mă place cineva mult mai tânăr decât mine. Eu am 49 de ani, frumosul are 32 și nu vreau ca eu să fiu o experiență”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt într-o relație de 18 ani, necăsătoriți. Nu sunt o femeie moartă după sex, dar și el e rece, nu mă sărută niciodată,facem sex 2 minute pt că eu oricum nu voi avea orgasm. A avut în viață doar femei cu soț sau din alea nesatule. Nu a trebuit să facă mare lucru, au făcut ele. Între timp, după 18 ani, mă place cineva mult mai tânăr decât mine. Și eu îl plac, dar diferența de vârstă mă sperie. Nu mă arunc pe nepusă masă.. Țin la persoana mea și nu vreau să-mi pară rău. Poate e criza vârstei. Eu am 49 de ani, frumosul are 32 și nu vreau ca eu să fiu o experiență, deși de mult flirtam, el fiind mai timid. Bine și eu… Se spune că e rău s-o faci, dar mai rău e să regreți că nu ai făcut-o. Ajutați-mă să-mi deschid mintea, să știu ce vreau. Mulțumesc.