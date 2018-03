Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-a pus bagajul la ușă și am plecat. Acum sunt într-o relație cu un alt băiat, dar mă gândesc la fostul”

Dragă Adela,

Mă numesc Adriana și am 30 de ani. Iată pe scurt povestea mea. În urmă cu un an și 3 luni m-am despărțit de băiatul cu care am stat aproape 6 ani. Făcusem totul împreună, ne luasem un apartament stăteam împreună. Dar de fiecare dată când aduceam vorba de copil sau de căsătorie, ceea ce eu îmi doream enorm de mult era foarte rece și categoric. Era genul de persoană care nu se exterioriza. Pot spune că în 6 ani de relații doar de 3 ori mi a spus te iubesc. După un timp am căutat alinare în discuțiile cu un băiat mai tânăr îmi spunea ceea ce voiam să aud că sunt frumoasă că merit ce este mai bun. De înșelat nu l-am înșelat, au fost doar simple discuții, însă el le-a găsit, s-a simțit trădat și a rămas cu impresia că a fost mai mult între mine și acel băiat. Mi-a pus bagajul la ușă și am plecat. Acum sunt într-o relație cu un alt băiat, țin la el și este exact opusul fostului, iar cu el în 7 luni am realizat tot ce îmi doream (nu ne-am căsătorit însă ne el își dorește foarte mult ) și așteptăm și un bebe. Sunt însărcinată în 4 luni. Problema mea este că încă mă gândesc la fostul și de multe ori mă trezesc plângând din senin cu gândul la el. Oare nu l am uitat … oare încă îl mai iubesc? Poate mă poți ajuta cu un sfat. Îți mulțumesc.