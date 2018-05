Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt bisexuală. Nu pot să am orgasm când sunt cu el în pat, dar pot să am orgasm când sunt cu o fată”

Bună Adela!

Aș vrea de la început să îți zic că aș dori sa îmi păstrez anonimatul, în cazul în care povestea mea ar deveni publică… Eu sunt D. am 23 iar prietenul meu este N. și are 26 de ani. Țin sa menționez că sunt bisexuală, iar N. știe lucrul ăsta. Problema mea este următoarea, nu pot să am orgasm (nu pot să am orgasm când sunt cu el în pat). Pot să am orgasm când sunt cu o fată sau când ma masturbez…. Când sunt cu N., deși sunt foarte aproape de a avea orgasm, mă cuprinde o teama (sau ceva de genul) și ma opresc brusc, îmi pierd concentrarea… Când eram cu fostul meu prieten nu mă deranja lucrul asta, fostul nu mă întreba niciodată după ce făceam sex, dacă mi-a placut sau dacă m-am simțit bine, dar N. nu este deloc așa… El se joaca în părul meu, ma întreabă mereu dacă mi-a placut (este foarte atent la detaliile astea în general) și sincer îmi este rușine să îi spun că eu am mimat fiecare orgasm de când sunt cu el… Cum pot sa rezolv problema asta și cum pot sa îmi înving teama asta? Îl iubesc foarte mult pe N. și nu vreau să îl dezamăgesc din cauza asta.