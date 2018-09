Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu știu ce să mă mai fac cu fata mea. Îmi răspunde în doi peri, pe taică-său îl repede de parcă ar fi un cățeluș la dispoziția ei”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Nu știu ce să mă mai fac cu fata mea. E mare, are 12 ani, tocmai a trecut în clasa a șaptea. Însă, în loc să se maturizeze, să ne înțelegem mai bine, ea e din ce în ce mai obraznică. Îmi răspunde în doi peri, pe taică-său îl repede de parcă ar fi un cățeluș la dispoziția ei. Am făcut greșeala să-i cumpărăm telefon mobil și de atunci simt că am scăpat-o de sub control. N-aveam cum să nu-i luăm, de vreme ce toți colegii ei de clasă au, așa că am cedat la rugămințile ei, încă de acum doi ani. Stă toată ziua cu nasul în el, iar când încerc să o pun să facă și altceva, devine atât de agresivă că nu știu cum să mă mai comport cu ea. Îți spun sincer că îmi vine să-i dau vreo două să mă țină minte, dar m-a amenințat că face plângere la Protecția Copilului, că n-am dreptul și așa mai departe. E inteligentă, dar parcă prea tare. Te rog, ajută-mă. Ce pot face să mă înțeleg cu fata mea?