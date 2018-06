O buna metoda de reconciliere poate fi o cina romantica. Orice femeie isi doreste sa fie invitata la restaurant, sa primeasca un cadou si flori. Fa o rezervare la un restaurant pe care ea il adora, ofera-i o rochie sexy, iar la locatie asteapta-o cu un buchet imens de trandafiri.

La fel de bine poti opta pentru a-i oferi un cadou pretios, la fel ca ea. Sunt o gramada de magazine de bijuterii, cu oferte care mai de care mai tentante, promotii si posibilitati avantajoase de plata, astfel incat sa ii oferi o bijuterie cu diamante. Daca te gandesti la un inel, mai bine arunca un ochi in cutia ei de bijuterii, pentru a afla marimea si cam care sunt preferintele ei. Daca preferi sa ii cumperi o pereche de cercei, o bratara sau o brosa cu diamante sau alte pietre pretioase, uita-te prin dulapul ei, ca sa vezi ce stil vestimentar adopta si daca bijuteria achizitionata va fi purtata zilnic sau doar la ocazii speciale.

Invit-o intr-un city-break. Alege un oras romantic, precum Paris, Venetia sau Milano, rezerva biletele de avion si cel mai bun hotel. Opteaza pentru cine romantice, pentru relaxare la spa, o sesiune de cumparaturi si fa-o sa se simta cu adevarat speciala. Imbratiseaza-o cat mai des, fa-i complimente si fii atent la nevoile ei.

Ofera-i flori si declaratii de dragoste. Ce femeie nu isi doreste sa fie rasfatata? Iar daca ai un plan bine pus la punct si nu ai nevoie de o ocazie speciala pentru a o rasfata, florile si declaratiile de dragoste sunt ideale. Fa-i micul dejun si serveste-o la pat, cumpara mereu flori proaspete si saruta-o de fiecare data cu pasiune.

Daca aveti probleme de comunicare, poate ar fi bine sa mergeti si la terapie de cuplu. De cele mai multe ori, cuplurile ajung la divort pentru ca nu comunica si prefera sa ramana impreuna din obisnuita. Nu este o rusine sa mergeti la un psiholog de cuplu, cu atat mai mult cu cat acesta va va ajuta sa va redescoperiti, sa comunicati mai bine si sa depasiti barierele emotionale. In plus, acesta va poate oferi sprijin si pentru a trece peste momentele mai putin placute din copilarie, care pot fi un factor decisiv in mersul relatiei de cuplu.

Mai multa actiune in dormitor. Se spune ca sexul intretine relatia, asa ca de ce sa nu incercati ceva nou?Pe diferite site-uri, in magazinele naturiste si in farmacii se gasesc o multime de medicamente pentru virilitate, pentru barbatii de orice varsta. In plus, multe dintre ele sunt naturale si contin plante care ajuta la revigorarea intregului organism, la intensificarea orgasmului si a performantelor sexuale, asa cum este si Tianli. Datorita combinatiei dintre plantele medicinale si aminoacidul L-Arginina, suplimentul Tianli este extrem de eficient pentru imbunatatirea performantelor sexuale datorita aminoacidului cu rol vasodilatator.

Practicati sport in mod regulat. Daca sunteti pasionati de miscare si vreti sa aratati din ce in ce mai bine, un abonament de cuplu la sala va poate ajuta. Veti invata sa comunicati mai bine in timpul exercitiilor si veti descopera ca exista o pasiune mare intre voi.

Orice ati alege sa faceti pentru a va imbunatati viata de cuplu, este important sa fiti rabdatori, sa empatizati si sa va doriti rezultate. Sfaturile de mai sus sunt doar cateva dintr-o lista larga de activitati.