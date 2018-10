Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Din băiatul ușor timid și manierat care m-a cucerit, se transformă într-o bestie pătimașă, care mă strânge, mă sufocă…”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Elena și am 28 de ani. Am cunoscut de câteva săptămâni un băiat de care îmi place foarte tare, de curând am început să facem și dragoste… doar că nu știu, când ajungem în acele momente, devine cu totul alt om. Din băiatul ușor timid și manierat care m-a cucerit, se transformă într-o bestie pătimașă, care mă strânge, mă sufocă și mă umple de vânătăi. Am vorbit și cu prietenele mele despre asta, una zice că e ciudat, că nu e normal să mă lase cu semne care durează, celeilalte i se pare ceva romantic. Eu nu știu ce să cred, adevărul e că mă cam sperie când îl văd cum face, și nici nu-mi place să afle toată lumea că am fost cu el. Tu ce părere ai?