Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu mă refuză constant acum, îmi spune că trebuie să se obișnuiască cu ideea că am născut”

Dragă Adela,

Am nevoie de sfatul dvs. Am născut acum 2 luni. Înainte de a naște, 4 luni am avut repaus sexual din motive medicale. Soțul meu mă refuză constant acum, îmi spune că trebuie să se obișnuiască cu ideea că am născut, că nu știu ce…de înșelat sigur nu ma înșală și nici filme nu vizionează. Menționez că eu sunt sportivă și după naștere m-am refăcut complet la corp, arăt foarte bine și am grijă de mine…nu știu cum să mai pun problema pentru că simt că mă răcesc de el complet tot refuzându-mă. Am purtat nenumărate discuții, i-am acordat timp. Ce să mai fac ? Nu vreau să fim doar părinții copilului și atât… Mulțumesc!