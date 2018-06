Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Trăim împreună, sunt însărcinată în 8 luni de zile, dar mereu ne certăm. Suntem și plini de datorii”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Nu știu dacă vei răspunde sau nu la mesajul meu, dar deja nu mai am cu cine să discut pe tema asta, sunt disperată, sunt cu un băiat de un an de zile, trăim împreună și sunt și însărcinată în 8 luni de zile, mereu stau și plâng că nu am nici o susținere din partea lui, mereu ne certăm și mereu plâng că nu am nici o atenție, că se îndepărtează de mine. Nu suntem nici înscriși și urmează după naștere să facem nuntă și restul, nu mai discută cu mine tot timpul îmi spune că îl doare capul că va fi bine la noi că ține la mine.

El nici la copil nu-i atrage atenția ca și alți tătici care mângâie burtica sau sunt bucuroși că o să aibă o fetiță sau un băiețel dar de la el nimic, mereu e rece și se gândește cum va fi mai departe cu nuntă cu totul, dar de la el cuvinte frumoase nu aud. 3 zile e bun cu mine, vorbim normal și a 4-a zi era e rece și nu putem să discutăm normal că eu încep să plâng în fața lui și nu pot să discut să-i spun ce am pe inimă că strigă la mine, trântește ușa și pleacă după jumate de ora, apoi vine și se preface că totul e bine. Nu mai știu ce să fac, am discutat înainte cu el și plângeam în fața lui că se va schimba ceva, că va înțelege că mă doare indiferența asta și nu s-a schimbat nimic. Avem deja și data nunții și invitații și deja e totul organizat și nu știu cum să procedez.

Și mai este o problemă: suntem și plini de datorii, mi-e frică să rămân singură cu un copil și să mă lase. Nici mama-soacră nu-i tare bucuroasă cu nunta, că se gîndește tot timpul că n-o să avem cum s-o facem, că nu au bani, că nu știu ce. Numai motive. Nu mai știu cum să merg mai departe, ajută-mă cu un sfat, te rog. Aștept cu mult drag.