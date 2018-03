Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vorbea de fiecare dată cu soția lui, pe care el îmi spunea că nu o iubește”

Dragă Adela,

Eu sunt Ali am 22 de ani și recent am trecut printr o despărțire dureroasă la care menționez eu am pus punct. L-am cunoscut pe respectivul la muncă și a fost dragoste la prima vedere. El era în divorț cu soția lui cu care avea 2 copii. Motivul care a dus la despărțire, pe care eu nu l-am considerat normal, a fost că el vorbea de fiecare dată cu soția lui, pe care el îmi spunea că nu o iubește.. El îmi spune că vorbește pentru copii, dar ce rost ar avea să vorbească atâtea ore zi de zi. Înainte să plec de la el m-am certat cu el, iar el în loc să vină lângă mine, a sunat-o tot pe ea să vorbească… Acum mă caută și-mi spune că îi e dor de mine și că mă iubește, dar eu nu cred că sunt în stare sămai accept situația… Ce crezi că ar trebui să fac. Crezi că ar fi bine să nu-i mai răspund la mesaje? Chiar sunt derutată o parte din mine îmi spune că-l iubesc iar altasă renunț. M-am săturat să plâng… Te rog ajută mă cu un sfat!