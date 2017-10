12 lecții pe care le-am învățat după ce am înșelat

Infidelitatea este un impas în care ajung multe relații la un moment dat. Pentru unele dintre ele, acesta reprezintă un motiv clar pentru despărțire, iar altele reușesc să treacă peste această problemă.

Cu toate acestea, nu multe persoane reușesc să vorbească sincer despre o asemenea situație sau să mărturisească de ce și-au înșelat partenerul, pentru că evident, o asemenea decizie nu reprezintă un motiv de laudă. Totuși, o tânără care a trecut printr-o asemenea experiență, a povestit în detaliu pentru site-ul scarymommy.com, cum a trăit ea o relație extra conjugală, dar și ce lucruri a învățat de pe urma acestei experiențe. Ea trăit o relație secretă cu un bărbat însurat, însă deși s-a îndrăgostit de el, după o vreme, a decis să plece.

„Eu eram singură, iar era el era căsătorit. El și soția lui erau împreună de aproximativ opt ani, dar mai mereu erau nefericiți și mergeau la terepie de cuplu. Eu atunci terminasem recent o relație lungă de un deceniu, iar acesta a fost un moment de reinventare pentru mine, însă nu mi am dat seama de acest lucru. În loc să îmi vindec inima rănită, am avut o aventură. Apoi lucrurile s-au complicat foarte mult pentru că m-am îndrăgostit nebunește. Până atunci, i-am judecat mereu aspru pe cei care înșelau, însă acum mi-am schimbat percepția. Fie că tu ești care înșeală sau persoana care este înșelată, sau ambele, există niște reguli de bază, care se aplică de fiecare dată. Știu că s-ar putea să fie greu, dar încercați să priviți situația obiectiv. Iată ce lecții practice am învățat eu în urma înșelatului:

