BNS dă publicității un filmuleț în care Florin Iordache critica, în 2016, trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat. În filmuleț, deputatul PSD, de la tribuna Congresului, spunea că a apărut pe surse informația că Guvernul condus de Dacian Cioloș pregătește această măsură fiscală. ”Este vorba de o „decizie jignitoare”, adăuga Iordache precizând că, ”din fericire”, Executivul a fost oprit de ”suficientă revoltă publică” care a avut loc la acel moment.

Blocul Național Sindical are și un comentariu la postarea în care prezintă materialul video de la congresul din 2016. ”MINUNE !!! Prostia fantastică de anul trecut devine soluție genială în acest an !!! Mesajul PSD la Congresul National BNS din 2016. Cu câtă ușurință au uitat liderii politici mesajul transmis acum un an de zile.

” Au scapat pe surse un proiecte de modificare a codului fiscal prin care urmareau sa transfere in totalitate responsabilitatea finantarii sistemului de securitate sociala de la angajator la angajat. Din fericire a fost suficienta revolta publica la acel moment pentru a renunta la aceasta decizie …. „Demagogie in stare pura !!!”, afirmă cei de la BNS.

Sindicatele anunță proteste de amploare dacă Guvernul nu renunță la trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Sindicaliștii consideră că trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat îi transformă pe români în cobai. Din 119 țări monitorizate, niciuna nu mai are un astfel de sistem. Ce beneficii se pierd.

Totuși, Guvernul nu renunță la trecerea contribuțiilor la angajat; Dragnea: Nu putem să renunţăm la orice măsură, pentru că ne speriem de un protest