Mediul IT, afectat de noile măsuri fiscale. „Ministerul Comunicațiilor nu a fost avizator pe modificările la Codul Fiscal, iar pentru mediul IT, scutit de impozit, acestea ar genera o pierdere de 4%”, a declarat luni, 13 noiembrie, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Lucian Șova, la un eveniment de specialitate dedicat sectorului digital.

„Dincolo de solidaritatea guvernamentală de care trebuie să dau dovadă, de regulă excepțiile generează excepții, cum ar fi excepția de a fi scutiți pe impozit cei care lucrează în domeniul IT&C. Din această perspectivă, Ministerul Comunicațiilor nu a fost avizator pe proiectul de modificare a Codului Fiscal. Ca să vin în completare pe acest aspect, vreau să spun câteva lucruri pe ceea ce avem noi ca responsabilitate. Repet, ministerul nu a avizat și nu a contribuit la Codul Fiscal. Știu că ceea ce era bun nu s-a schimbat, iar scutirea pe impozit pentru cei care lucrează în domeniul IT&C se păstrează (…) Modificarea Codului Fiscal pentru mediul IT scutit de impozit ar genera o pierdere de 4%. Cred că din perspectiva ministrului Comunicațiilor este un subiect asupra căruia trebuie să privesc, dar este o chestiune de fiscalitate. Sectorul IT&C trebuie să aibă o participare, o contribuție de 10% în PIB, și trebuie încurajat nu numai prin scutiri fiscale, ci prin reglementări mai încurajatoare care ar fi mai mult importante decât cele patru procente pe care probabil le pierd cei care lucrează în domeniu și beneficiază de scutiri fiscale”, a spus ministrul Comunicațiilor, Lucian Șova .

Ministrul Comunicațiilor a precizat, totodată, că a fost elaborat un ordin ce poate aduce sub incidența scutirii de impozit și pe cei care produc programe software și fără a avea studii superioare.

„Mai mult, am elaborat un ordin care să aducă sub incidența scutirii de impozit și pe cei care lucrează în producerea de programe software și fără a avea studii superioare. Din acest punct de vedere, există niște rezerve din partea partenerilor avizatori — Ministerul Învățământului și Ministerul Finanțelor — care își exprimă suspiciuni cum că aceștia s-ar putea bucura de scutirea de impozit fără a-și termina studiile universitare. Trebuie să imaginăm o formulă în care monitorizăm ca activitățile universitare să fie făcute de o manieră cât mai atentă. În acest sens, stau de vorbă și cu gardienii banului public și ai resurselor bugetare, iar acolo o serie de lucruri se pun altfel”, a afirmat Lucian Șova, citat de Agerpres .

Pe de altă parte, oficialul MCSI a atras atenția că domeniul IT&C are încă nevoie de o administrare corectă, care să genereze posibilitatea ca toți jucătorii din piață să se bucure de drepturi și condiții egale.

„Am venit la acest minister fără a aparține acestei lumi, dar am aparținut de mult timp administrației, fie publică, fie business, prin propriul meu business, și care nu a fost din fericire în acest domeniu. Din perspectiva a ceea ce îndeplinește această funcție, mă simt bine că nu cunosc pe nimeni din această sală, mai ales că suspiciunile planează tot timpul asupra cuiva care ocupă o funcție în stat. În România, domeniul IT&C a avut nevoie și are nevoie încă de o administrare corectă, onestă, care să genereze posibilitatea ca toți jucătorii din piață să se bucure de drepturi și condiții egale. Eu, la minister, în cele câteva luni pe care le-am petrecut, am vrut să fac câteva lucruri, unul dintre acestea fiind să deschid piața. Piața în România este, din păcate, condiționată de investiții guvernamentale, de proiectele cu fonduri europene. Avem la minister de cheltuit 500 de milioane de euro pe IT&C din fonduri europene”, a spus ministrul de resort.