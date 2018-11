Peste 3.000 de candidați sunt așteptați la Târgul de Cariere Sibiu

Un spital județean mai are medicamente doar pentru urgențe. Și salariile medicilor sunt în pericol

Târgul de Cariere Sibiu are loc pe 27 și 28 noiembrie (interval orar 10:00-19:00, respectiv 10:00-18:00) la Hotel Ramada. La eveniment vor participa peste 30 de companii din cele mai variate domenii: inginerie, contabilitate, producție, IT, resurse umane sau alimentație. Companiile au inclus oferte din categoriile entry-level, nivel mediu și avansat. Peste 1.000 de locuri de muncă sunt disponibile, existând posturi atât pentru cei aflați la începutul carierei, cât și pentru cei cu experiență. Candidații vor putea aplica la joburi în companiile Azets, STC, Faurecia, Veoneer, IFM, Bertrandt, BearingPoint, Odu Manufacturing, Bosch Automotive, Stefanini, Swoboda, Xella, ACCU Quality Services, Simea, E. ON Dialog și Remax.