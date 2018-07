Să mă angajez din timpul facultății?

Acum câțiva ani, când am terminat masterul, aveam aproape zero experiență de muncă. Mai lucrasem câte trei luni pe timpul verii și câte o lună ocazională în timpul facultății pentru proiecte scurte, dar la finalul studiilor, față în față cu pagina goală de CV, nu știam ce să scriu. Până la urmă am trecut peste sentimentul de penibil și am reușit să redactez un CV coerent care să-mi scoată în evidență cunoștințele acumulate la facultate, în cadrul proiectelor de voluntariat și în timpul micilor proiecte la care am lucrat, care să mă ajute să obțin un job chiar și fără experiență de muncă.