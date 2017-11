8 moduri să oprești o răceală de la primele semne ale declanșării ei

Un adult raceste in medie o data – de doua ori pe an. O infectie a tractului respirator superior dureaza, in medie, 10 zile. Insa, daca la primele semne de raceala iei masuri, vei suporta mai usor simptomele bolii.

Iata 8 moduri sa opresti o raceala de la primele semne ale declanarii ei:

1. Ia zinc

Studiile de specialitate releva faptul ca zincul luat din prima zi in care au aparut simptomele de raceala reduce atat severitatea bolii, cat si durata ei.

2. Fii zen

Cand esti stresat, sistemul imunitar este slabit si nu va reactiona prompt la infectiile virale sau bacteriene. Specialistii spun ca meditatiile zilnice reduc incidenta, durata si severitatea unei raceli cu 35-60%.

