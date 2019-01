Cartea Detoxifierea ficatului în 9 zile' vă prezintă 3 metode foarte simple și eficiente și este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei la prețul special de 19,99 lei.

Organismul omului modern, solicitat constant de regimul de viață agresiv și alert, are nevoie de perioade de relaxare și de curățire. Metoda Holford pentru detoxifierea organismului în doar nouă zile vă oferă soluția perfectă, bine țintită și ușor de aplicat, pornind de la cele mai recente descoperiri în domeniul medicinei. Rezultatele sunt garantate: pierdere în greutate, mai multă energie, un ten mai luminos, dar și o minte mai limpede și, nu în ultimul rând, o stare generală excelentă, atât la nivel fizic, cât și psihic.

Metoda este simplă și foarte eficientă:

renunțați la cele cinci obiceiuri proaste,

adoptați alte cinci obiceiuri bune,

urmați o dietă de nouă zile, cu mese ușoare, dar gustoase.

În finalul cărții, veți găsi și rețete recomandate de autori pentru cele nouă zile, alături de suplimente speciale care pot contribui la detoxifiere. Patrick Holford, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din Marea Britanie, a fondat la Londra, în anul 1984, Institute for Optimum Nutrition și este, de asemenea, directorul fundației Food for the Brain. Aflate în topul celor mai vândute ghiduri despre nutriție, cărțile sale au fost publicate în 30 de țări și în 15 limbi diferite. De acelaşi autor, la Editura Litera au apărut: Alergii alimentare – prevenire, depistare, tratare (coautor dr. James Braly), Întărește-ți sistemul imunitar – ghid pentru combaterea infecțiilor și prevenirea bolilor (coautor Jennifer Meek), Rețeta sănătății perfecte – schimbă-ți viața în 6 săptămâni, Ghid pentru o piele frumoasă şi sănătoasă (coautor Natalie Savona), Spune NU cancerului (coautor Liz Efiong), Îmbunătăţeşte-ţi digestia. Fiona McDonald Joyce este terapeut nutriționist și consultant gastronomic. Împreună cu Patrick Holford a mai publicat The Holford Low-GL Diet Cookbook și Smart Food for Smart Kids