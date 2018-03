Dr. Doina Hrehoret, despre transplantul hepatic: Ficatul “trăiește” doar 8 ore

Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de elita romani si – atentie! – singura femeie din Europa de Est care face transplant hepatic.

Cum ajunge un medic chirurg la performanta de a face transplant hepatic? De ce e nevoie in afara de minte si talent?

Dr. Doina Hrehoret: Orice performanta, in orice domeniu necesita multa munca, daruire si, cum se spune, multe sacrificii. Dar daca iti place ceea ce faci, daca investesti pasiune, sacrificiile nu mai sunt percepute astfel, sunt doar deciziile tale pe care ti le asumi. Am auzit recent ca sunt necesare aproximativ 10.000 de ore pentru a atinge performanta in sport, in muzica, in viata in general. Nu stiu cate ore am investit in aceasta profesie, dar stiu ca ani intregi am intrat in fiecare zi in sala de operatie, nu tineam cont de weekenduri, de zile libere, de concedii.

Unde se situa Romania la acel moment comparativ cu celelalte tari in care se efectua transplantul hepatic?

Dr. Doina Hrehoret: Exista un registru european de transplant hepatic (n.r. European Liver Transplant Registry) care monitorizeaza activitatea de transplant din toate centrele. La acel moment (anul 2000) Romania era considerata o pata neagra pe harta Europei. Acum, dupa aproape 20 de ani, ne putem mandri cu rezultate similare centrelor de transplant hepatic cu traditie in acest domeniu.

Reporter: Cand ajunge un chirurg sa poata face un transplant de ficat?

Dr. Doina Hrehoret: Un chirurg care isi propune sa faca transplant hepatic trebuie sa stapaneasca perfect tehnica de chirurgie hepatica si vasculara. Cred ca acesta este primul pas. Apoi, e foarte importanta experienta pe care o acumulezi in domeniul transplantului, atat din punct de vedere tehnic chirurgical, cat si din punct de vedere al monitorizarii post-operatorii a pacientilor. Pregatirea mea s-a desfasurat in mai multe tari (Franta, Austria, Italia, Coreea de Sud), dar in primul si in primul rand, la Fundeni, sub directa indrumare a Prof. Dr. Irinel Popescu. Dupa 10 ani de instruire, in anul 2007, am realizat primul transplant de ficat. Nu voi uita niciodata acea zi…

Reporter: Cum ajunge un ficat de la un donator la un receptor?

Dr. Doina Hrehoret: Donatorul de organe este un pacient aflat in moarte cerebrala. Exista un protocol foarte complex de declarare a mortii cerebrale de catre echipe antrenate in aceasta activitate, cu respectarea stricta a legislatiei. Dupa declararea mortii cerebrale, o alta echipa de specialisti obtine acordul familiei pentru donarea de organe. In acest moment, Agentia Nationala de Transplant informeaza centrele implicate in aceasta activitate, furnizand atat datele medicale despre donator cat si despre programul de recoltare si de transport. De cele mai multe ori se recolteaza mai multe organe (rinichi, ficat, inima, plamani, cornee, tesut osos, tegument) si este necesara sincronizarea echipelor de recoltare (echipe care pot veni din orase diferite).

Reporter: Care sunt aceste criterii? Cum se face selectia?

Dr. Doina Hrehoret: Selectia receptorului tine cont de numerosi factori.

In primul rand grupa de sange al receptorului trebuie sa fie compatibila cu cea al donatorului (doar in urgente majore este acceptata incompatibilitatea de grupa sanguina, riscurile de respingere si de non-functie primara a grefei fiind considerabil mai mari).

Calitatea grefei este foarte importanta. Un pacient tanar, cu boala benigna de ficat (cum ar fi ciroza post hepatita virala cu virus C sau B) va beneficia de un organ optim. Daca grefa este marginala (provine de la un donator in varsta, instabil hemodinamic, care necesita doze mari de substante inotrop pozitive, sau are un gard mare de steatoza) ea va fi alocata unui pacient cu cancer de ficat.

Greutatea receptorului trebuie sa fie in concordanta cu greutatea ficatului ce urmeaza sa fie transplantat. Nu poti utiliza un ficat mare (de exemplu de 2 kg) la un receptor cu greutate sub 50 kg, deoarece compresia pe vena cava determina complicatii ce pot fi ireversibile.

Reporter: Exista o lista de asteptare?

Dr. Doina Hrehoret: Exista liste de asteptare cu pacienti care au indicatie de transplant, dar aceste liste nu sunt precum statul la coada la un magazin. Momentul acceptarii, pe lista de asteptare, este unul din multiplele criterii de alocare a grefelor. Pacientii locuiesc in toata tara, unii au acces mai usor si mai rapid catre centrul de transplant, altii chiar daca au prioritate pe lista, pot sa nu ajunga la spital in timp util, fie din cauza vremii, fie din cauza duratei mari de transport.

De multe ori trebuie chemati doi potentiali receptori pentru un singur organ si decizia finala se ia cu cateva ore inainte de transplant, cand echipa de recoltare, explorand abdomenul donatorului decide in ce categorie este incadrat ficatul (organ bun sau marginal).

Reporter: Cat de repede trebuie sa ajunga un ficat de la donator la receptor? Sunteti contra-cronometru?

Dr. Doina Hrehoret: Ficatul trebuie sa ajunga cat mai repede de la donor la receptor, ideal intr-un interval de maximum 8 ore. Acest interval de timp, denumit timp de ischemie rece, incepe din momentul in care este oprita circulatia sanguina a ficatului (in timpul recoltarii) si se termina in momentul in care ficatul (dupa implantare la receptor) este revascularizat. In acest interval de timp grefa este pastrata la rece (la gheata) intr-o solutie speciala care ii conserva viabilitatea. Grefa este transportata (cu salvarea, avionul sau elicopterul) catre centrul de transplant si va fi implantata dupa ce se scoate din abdomen ficatul bolnav. Trebuie sincronizate toate aceste activitati (recoltarea ficatului, transportul si indepartarea ficatului bolnav), astfel incat timpul de ischemie rece sa fie cat mai mic, dar oricand poate sa intervina ceva neprevazut (spre exemplu: recoltarea sa fie precipitata din cauza instabilitatii hemodinamice a donatorului, transportul sa fie afectat de conditiile meteorologice, hepatectomia totala (n.r. scoaterea ficatului din abdomenul donatorului) sa fie tehnic foarte dificila).