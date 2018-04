Ministerul Sănătăţii lucrează la o listă a medicamentelor strategice, care urmează să respecte anumite criterii, potrivit ministrului Sorina Pintea, care a declarat, într-o emisiune TV, că documentul este analizat deja de specialişti.

De altfel, cea mai gravă problemă a bolnavului român este lipsa medicamentelor

“În acest moment lucrăm la lista medicamentelor strategice, care sunt stabilite după anumite criterii, penultimul fiind costul şi ultimul cost-eficienţă. Medicamentele esenţiale sunt pe o listă OMS (Organizația Mondială a Sănătății – n.r.). E o listă cu foarte multe denumiri. Am preferat să lucrăm pe comisii şi fiecare comisie să stabilească pentru patologia pe care o reprezintă aşa-zisele medicamente strategice. În ceea ce priveşte mecanismul de preţuri, din 2015 nu s-au mai făcut corecţii de preţuri. Noi am avut un termen, 1 aprilie, să facem o corecţie. Pentru că am analizat foarte bine, nu mi s-a părut normal să fac o corecţie care ar fi fost cel puţin discutabilă şi am prorogat termenul până la 1 octombrie, stabilind criterii mai clare după ce am negociat cu producătorii şi distribuitorii. Am făcut câteva modificări, dar după ce vom avea lista medicamentelor strategice, vom lua şi alte decizii”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la Digi 24.