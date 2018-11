– Care a fost experiența ta anterioară în ceea ce privește pierderea în greutate?

– Am încercat să slăbesc printr-o alimentaţie mai sănătoasă şi prin reducerea meselor luate seara. Cu toate acestea, nu am reuşit să slăbesc. Trebuie să recunosc, nu am foarte multe cunoştinţe despre alimentaţia sănătoasă. Pierderea în greutate părea ceva foarte dificil, aşa că m-am autoconvins că nu am nevoie de aşa ceva. Am revenit la obiceiurile mele anterioare, iar burta a continuat să crească.

– Ce te-a motivat să slăbeşti chiar acum?

– Într-o zi, m-am privit în oglindă şi mi-am dat seama că burta aceea mare mă făcea să arăt ca un ciudat! Eram gras şi aveam 117 kilograme! Eram foarte supărat pe mine! Nu-mi venea să cred că am ajuns atât de departe… Ştiam că nu voi putea să scap singur de grăsimea în exces, aşa că am căutat o metodă adecvată pentru slăbit, care să mă ajute să elimin kilogramele în plus.

– De ce ai ales dieta Stockholm?

– Era important pentru mine să aleg o dietă care să nu mă înfometeze şi care, în acelaşi timp, să nu mă facă să aştept mult pentru a slăbi. Altfel, mi-aş fi pierdut rapid motivaţia şi aş fi revenit la vechile obiceiuri. Am citit de mai multe ori online despre experienţele pozitive ale persoanelor care au folosit dieta Stockholm. Părea de necrezut că toate aspectele din aceste relatări se potriveau cu ceea ce îmi trebuia mie. La început, nu eram sigur că nu e o păcăleală, dar apoi mi-am dat seama că mai rău nu se putea şi am încercat. Şi bine am făcut! (râde).

– Ce efect a avut dieta pentru tine?

– Am făcut testul pe site şi am primit rapid planul individual de nutriţie prin e-mail. Am început imediat să urmez dieta. Mi-a plăcut mult că mâncarea era hrănitoare şi uşor de preparat. Am luat o pauză încă din primele zile ale dietei, deoarece slăbisem 6 kg în câteva zile. Am simţit un puternic impuls de energie şi o dorinţă de a deveni mai activ. De asemenea, am început să mă simt mai bine în ansamblu. Şi da, rezultatul este o pierdere în greutate de 25 kg şi o perspectivă complet nouă asupra mea şi a vieţii mele. De mult timp nu am mai experimentat ceva atât de cool!

– Le-ai recomanda şi altora să încerce dieta Stockholm?

– Nici în cele mai îndrăzneţe vise nu mi-aş fi imaginat cât de bine este să fii suplu şi sănătos! Un sentiment complet diferit! Sunt un exemplu pentru multe cunoştinţe şi prieteni care au trecut şi ei pe dieta Stockholm după ce au văzut cum m-am schimbat. Şi sunt foarte mulţumiţi de rezultate. Nici nu-ţi poţi da seama ce înseamnă decât după ce o încerci! Aşadar, dă-i drumul! Înscrie-te şi începe.