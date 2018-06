Firicel Tomai, declarații despre Simona Halep: ”Nu mai vorbim. A fost vorba de caracter”.

Tehnicianul care l-a scos în lumea mare a tenisului pe Victor Hănescu, ducându-l până în sferturile de finală la Roland Garros 2005, a lucrat în perioada 2008-2012 cu Halep, sportivă adusă de la Constanța de părinți. Tomai este cel care i-a șlefuit stilul Simonei, însă jucătoarea nu amintește în interviuri despre aportul tehnicianului.

Tomai a preluat-o pe Simona în 2008, după titlul cucerit la junioare. Sportiva de la CS Mamaia Idu / LPS ”Nicolae Rotaru” CSS l-a avut alături, la Paris, pe antrenorul Liviu Panait.

”Ea era o fată cu un potenţial mare, dar dar nevalorificat. Se vedea că putea să joace un tenis foarte bun, dar nu prea îl juca. Împrăştia repede mingile, mai mult de două, trei schimburi nu ţinea, nu avea răbdare şi forţa. Ca persoană era împrăştiată, neliniştită. Nu era discipliniată, nu ştia cum merg lucrurile, nu ştia. Am schimbat multe lucruri. Dar ea ascultă şi nu ştiu dacă mi-a fost greu. Ea era convinsă tot timpul că ce fac eu era bine pentru ea.

Eu cu Simona m-am oprit în 2012 şi s-a oprit printr-o relaţie rece. Noi nu mai vorbim. A fost vorba de caracter, nu mai vorbim, nu mai ţinem legătura. Eu nu am vrut să mergem mai departe. E treaba lor. Ea îi influenţează pe alţii, nu e influenţată. Nu m-a sunat. Noi nu mai ţinem legătura. Ea are treaba ei, acum are alte persoane. Fiecare e pe drumul lui.

Eu nu vreau să fac o impresie specială, dar… în afară de Serena şi Şarapova, Simona nu avea adversare mai bune. Ea, calitativ, pe Kerber o bătea şi în 2010, e peste restul fetelor. Simona are mai multe calităţi ca să le bată pe fetele astea. Niciodată nu am privit meciurile împotriva lor şi să spun că Simona are şansa a doua, doar în cazul în care prindea o zi mai grea sau juca pe o suprafaţă mai grea.



Am spus că Simona va câştiga Roland Garros. Ştiam că dacă va lua setul secund, va bate uşor în setul trei. De când s-a născut, fuge mai repede decât un iepuraş. Stă pe teren şi luptă. E calitatea ei numărul 1″, a declarat Tomai, pentru ProSport LIVE.

În lumea tenisului se vorbește că legătura Tomai – Halep ar fi fost oprită de familia jucătoarei.