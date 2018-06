Gică Hagi, Gică Popescu și familia Simonei sunt la Paris, dar alte câteva milioane de români își vor pironi privirea, mâine (de la ora 16.00), asupra televizoarelor, pentru a urmări finala de la Roland Garros, care va fi transmisă în România de Eurosport și de Pro TV.

Mare fan și practicant al sportului alb (joacă de două-trei ori pe săptămână), dar și bun prieten cu Cosmin Hodor (managerul Simonei) și cu Andrei Pavel (antrenorul Simonei), Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, nu concepe să rateze marele meci.

”Vom fi pe drum. Avem concert la Brăila, dar vom pleca din timp din București, pentru a putea vedea meciul. La finala de la Melbourne, eram la Roman. Îmi voi face și acum timp, ca să mă uit, nu concep altceva. Oricum, va fi o bucurie. Faptul că Simona este într-o asemenea finală, pentru mine este un motiv de fericire. Cel mai mare adversar al ei este chiar ea. Dacă ea cu ea n-are nicio problemă, n-are cine s-o învingă. Simona e atipică mentalității românești. De regulă, nu prea mă uit la tenisul jucat de fete, mi se pare previzibil. Pronosticul pentru finală? Câștigă Simona, în două seturi”, ne-a declarat liderul trupei Vunk, care va fi la Cluj, în această lună, la Sports Festival, la un demonstrativ la care sunt așteptații frații Bob și Mike Bryan.

În 2015, Cornel a venit la Openul României împreună cu antrenorul lui de tenis. Mărturisea că nu se rupe de televizor, când joacă Simona.

”Am stat aseară până târziu la televizor, ca s-o văd pe Halep. Îmi place mult de ea. A procedat corect că a mers la Stuttgart, și nu la Fed Cup. Are de apărat puncte, iar steagul României se vede mereu când joacă. Deci, reprezintă România!

Mi-am luat bilete. Voi merge la Madrid. Mă duc s-o văd pe ea, dar și pe Federer, favoritul meu. Este elegant și el pare că joacă de plăcere, nu să câștige neapărat, cum fac ceilalți.

Sper să îl bată pe Nadal, care cred că se află la ultimul an al său în top, la cât de des se accidentează”, declara Cornel.

Tenisul, peste fotbal

”Am vrut să devin jucător de tenis, mi-ar fi plăcut, dar nu am fost destul de riguros, să respect programul de antrenamente, să… Noi, ca nație, nu suntem organizați. Mi-ar fi plăcut să fiu jucător de tenis. Am jucat tenis cu Marius Copil, cu Andrei Pavel, cu Horia Tecău, am făcut echipă cu Horațiu Mălăele. Din 2002, practic acest sport serios.

Am jucat fotbal cu Hagi. Dar, acum, dacă la televizor se dă un meci de fotbal Steaua – Dinamo și un meci jucat de Halep, lumea se va uita mai mult la tenis!”, spunea Cornel, în 2015, pe aleile complexului care găzduia ”BRD Năstase – Țiriac Trophy”, Arenele BNR. AICI, detalii