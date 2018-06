Primele declarații ale Simonei Halep la sosirea în România de la Roland Garros 2018.

Simona Halep a sosit la București, aducând cu ea trofeul câștigat la Roland Garros, primul de Mare Șlem pentru liderul WTA.

Simona Halep a fost întâmpinată la salonul oficial al Aeroportului Otopeni de numeroase oficialități.

”Mă bucur foarte mult că văd atât de mulți oameni. Să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Nu este el prea mare. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus câte o cărămidă încă de la debutul meu în tenis. De asemenea, le mulțumesc tuturor fanilor. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulți fani în tribună. Sunt bucuroasă de fiecare dată când ajung în România. Aici am crescut și acest trofeu este pentru toată România”, a spus Simona Halep.

”Darren Cahill mi-a spus înainte de meci că trebuie să merg și să câștig. Celelalte trei finale pe care le-am pierdut au fost tratate altfel. Domnul Țiriac mi-a spus demult că o să câștig un trofeu de Mare Șlem. Amândoi mi-au fost mereu alături”, a precizat Halep.

Simo a continuat: ”Nu prea am dormit după cucerirea trofeului de la Roland Garros. Emoția este și mai mare, după ce văd cum am fost primită în România. Cred că o să rămână presiunea mai ales acum când am văzut că se poate să câștig un Mare Șlem. Nu se oprește cariera mea aici și voi visa la mai multe titluri de acest fel. Trebuie să crezi în tine și niciodată să nu cedezi”.

”Momentul în care s-a cântat imnul și oamenii s-au ridicat în picioare și au cântat. Am încercat să cânt și eu, dar, de emoție, nu prea am mai putut. Organizatorii mi-au spus că, până acum, nu s-a întâmplat în istoria Roland Garros-ului ca să se cânte imnul unei țări pe teren. În acel moment mi-au dat lacrimile”, a dezvăluit liderul WTA.

”Vreau să am copii, îmi doresc acest lucru. Mă gândesc și la Olimpiadă. Am jucat la Londra în 2012. Dacă voi fi aptă de joc, mă voi duce cu cea mai mare plăcere să joc la JO 2020 pentru că este cu totul altceva să joci pentru țara ta!”

”Câteva zile o să-mi iau vacanță, după aceea pe iarbă. Nu voi face nimic special în vacanță. O să mă văd cu prietenii și o să stau cu familia. Nepoțelei i-am adus cadouri și trofeul. O să stau cu ea”

”Nu a fost ușor să-mi păstrez calmul și să-mi controlez emoțiile, dar, în final, am reușit să câștig meciul. În momentul în care am câștigat ultimul punct am simțit o greutate în picioare. Nu am avut o reacție prea puternică pentru că așa e felul meu. Dorința de a fi mai bună de la zi la zi m-a motivat. În plus, îmi place acest sport și, atunci când intru pe teren vreau să dau ce-i mai bun. Voi pune acest trofeu pe masă, ca să-l văd primul. Cu siguranță o să-mi fac și un tablou cu acest trofeu”.

”A fost un moment plăcut când am văzut că adversarele mele s-au bucurat pentru mine. Vreau să le mulțumesc tuturor, inclusiv fetelor din România, care m-au felicitat și ele”

”Nu am vorbit cu Nadal. Unchiul lui însă m-a felicitat. Știu că este un băiat deosebit. Pe parcursul turneului, am simțit și publicul din Franța aproape de mine”

La final, Simona Halep a primit un tort de la un admirator. ”Nu contează cine sunt, vreau să-ți dăruiesc acest tort pentru dăruire și eroism”, a spus acesta.

Simona Halep şi-a consolidat, luni, poziţia de lider al clasamentului WTA după acest succes de la Roland Garros, distanţându-se la peste 1.200 puncte de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki.

În acest moment, Simona Halep are 7.970 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, Caroline Wozniacki (Danemarca), are 6.745 de puncte.