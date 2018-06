Deși mai există și voci acide la adresa ei, cunoscătorii fenomenului nu se mai opresc din plecăciuni în fața sportivei din Constanța.

Revista „Tennis Magazine” i-a dedicat pasaje importante din materialul „Cinci povești care definesc Roland Garros”, scris de Steve Tiignor.

Acesta n-a făcut rabat de la cuvinte mari, pentru a descrie drumul Simonei spre succes.

Simona Halep a cucerit toată planeta: „Știm cât de greu a fost drumul său”

“A pierdut primul set pe care l-a jucat, cu Alison Riske. A fost trimisă să joace pe terenul 18, în turul 3. A fost condusă cu 0-4 şi a pierdut primul set cu Angelique Kerber, în sferturi. A fost outsideră în meciul din semifinale cu Muguruza. Şi a fost atât de departe de Stephens, în finală, încât părea că şi-a spus: ‘E gata, s-a terminat, acum doar bucură-te de meci’. Evident, momentul în care un jucator simte că nu mai are nimic de pierdut este acela în care devine cel mai periculos. Doar întrebaţi-i pe adversarii pe care i-a avut Novak Djokovic de-a lungul anilor. Dar, spre deosebire de Djokovic, Halep nu a început din senin să trimită lovituri câştigătoare. A făcut ceva mult mai dificil: a luat-o pas cu pas. A jucat în forţă, dar nu riscant. A lovit şi a alergat, a lovit şi a alergat, a lovit şi a alergat şi a câştigat. A câştigat pe calea cea grea.

A fost atât de greu încât Halep a spus că nu mai putea respira în ultimul game, dar a reuşit toate loviturile de care avea nevoie. Asta este ceea ce o face o sportivă şi o personalitate specială. Felul ei de a fi puternică şi vulnerabilă, nervoasă şi feroce, fatalistă şi persistentă, volatilă şi consistentă, o perfecţionistă şi cineva care vrea să accepte înfrângerile şi se întoarce pentru mai mult.

Halep e all in şi ne lasă să vedem totul. Ştim cât de greu a fost drumul său, pentru că de-a lungul anilor am văzut-o în ochii ei şi am auzit-o în cuvintele ei. La Paris, în sfârşit, am putut să fim părtaşi la descătuşarea ei şi la bucuria ei. Pentru unii dintre noi care ne aflam acolo, a meritat toată călătoria”, a notat Tennis Magazine.

