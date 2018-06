Simona Halep a dezvăluit ce i-a uimit pe francezi. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Roland Garros-ului.

Simona Halep a triumfat la Roland Garros 2018, obținând primul ei titlu de Mare Șlem din carieră.

Sportiva oroginară din Constanța a dezvăluit că, după ce s-a cântat imnul României pe teren, organizatorii i-au transmis că niciodată în istoria acestei competiții majore nu s-a mai întâmplat ca publicul să se ridice în picioare și să cânte!

”Ce la emoționant a fost momentul în care s-a cântat imnul și oamenii s-au ridicat în picioare și au cântat. Am încercat să cânt și eu, dar, de emoție, nu prea am mai putut. Organizatorii mi-au spus că, până acum, nu s-a întâmplat în istoria Roland Garros-ului ca să se cânte imnul unei țări pe teren. În acel moment mi-au dat lacrimile”, a dezvăluit liderul WTA.

Simona Halep a continuat: ”Le mulțumesc tuturor fanilor. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulți fani în tribună meci de meci”.

Simona Halep: ”Nu a fost ușor să-mi păstrez calmul”

Simona Halep a vorbit și despre meciul din finală cu americanca Sloane Stephens: ”Nu a fost ușor să-mi păstrez calmul și să-mi controlez emoțiile, dar, în final, am reușit să câștig meciul. În momentul în care am câștigat ultimul punct am simțit o greutate în picioare. Nu am avut o reacție prea puternică pentru că așa e felul meu. Dorința de a fi mai bună de la zi la zi m-a motivat. În plus, îmi place acest sport și, atunci când intru pe teren vreau să dau ce-i mai bun”.