Simona Halep, după calificarea în sferturi la Indian Wells: ”Am fost pregătită, știam ce trebuie să fac. M-a învins la antrenamente”

Simona Halep, după calificarea în sferturi la Indian Wells: ”Am fost pregătită, știam ce trebuie să fac”.

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale trurneului de la Indian Wells, după ce, în optimi, a trecut de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1.

Meciul, ce a durat o oră și 17 minute, a fost controlat de Simona Halep, care nu i-a lăsat nici o șansă adversarei sale în setul 2.

”Știam că o să fie așa, pentru că ne-am antrenat acum câteva zile și m-a învins la antrenamente. A fost un meci greu, dar am fost pregătită, știam ce trebuie să fac, am încercat să țin mingea în joc, să nu greșesc mult și am dominat mai mult”, a declarat Simona Halep după meciul de marți.

Simona Halep a adăugat: ”Abia am putut să ridic trofeul pentru că era prea greu. E mereu o plăcere să vin aici, să joc, pe terenul central. De asemenea, publicul este mereu plăcut. Vă mulțumesc pentru că ați venit!. Sper ca în runda următoare să joc mai bine decât acum”.

În sferturi, Simona Halep – Petra Martic

În sferturile de finală de la Indian Wells, Simona Halep o va întâlni pe jucătoarea croată Petra Martic (27 de ani, 51 WTA)

În optimi, Petra Martic a trecut de sportiva cehă Marketa Vondrousova (18 ani, 54 WTA), scor 6-3, 7-6

