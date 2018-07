Simona Halep, după eliminarea de la Wimbledon: ”Aș fi câștigat meciul dacă aș fi pus în practică ceea ce mi-a spus Darren”.

Simona Halep a fost învinsă de taiwaneza Su-Wei Hsieh, scor 6-3, 4-6, 5-7, și a părăsit turneul de la Wimbledon în turul III al competiției.

Întrebată după joc dacă s-a pregătit cum trebuie pentru acest turneu, Simona a precizat la conferința de presă: ”Lucrez de mulţi ani la un nivel profesionist. Nu încerc să ascund nimic, vin aici, în faţa dumneavoastră, şi spun ce am de spus. Acum, simt că vreau să uit de acest meci, de acest turneu. Cred că e important să privesc cu încredere spre viitor. Am avut plăcere să vin aici, pentru că e un turneu important. Am tratat totul cu multă seriozitate, dar asta a fost limita mea astăzi”.

Despre modul în care a pregătit cu staff-ul ei meciul din turul III al competiției londoneze, liderul WTA a spus: ”Tactica pe care Darren mi-a spus-o a fost foarte bună. Probabil că aş fi câştigat meciul dacă puneam în practică ceea ce mi-a spus el. Dar nu am putut, probabil din cauza oboselii. Dar am încercat să lupt, să mă agăţ de fiecare minge. Totuşi, nu am respectat prea mult ce aveam de făcut şi nu am fost inspirată. E o dezamăgire că am condus atât de mult şi nu am putut să termin”.

Simona Halep: ”Hsieh a fost ca un zid”

Simona Halep a mărturisit că ”Hsieh a fost ca un zid, a fost foarte concentrată până la final şi nu a cedat vreun punct” și a comentat faptul că spectatorii au susținut-o pe adversara sa: ”Spectatorii au ţinut cu persoana care a fost mai pozitivă, cea care a luptat până la sfârşit. Eu am fost destul de negativă în atitudinea mea, e de înţeles. Dar nu m-a deranjat”.

Faptul că nu a jucat la nici un turneu pe iarbă înainte de Wimbledon a reprezentat un minus în opinia sportivei originare din Constanța.

”Faptul că nu am avut un meci oficial a fost un minus. Dar nu puteam să le am pe toate, am ajuns până în finală la Roland Garros, şi de atunci a trecut puţin timp. Am încercat să îmi ajustez jocul, dar nu a mers aşa cum voiam azi”, a menționat Simona Halep.

Următorul turneu la care va participa Simona Halep este ”Rogers Cup”, de la Montreal, (Canada), programat între 6 și 13 august.