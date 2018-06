Simona Halep, mesaj către Rafael Nadal. Liderul ATP a felicitat-o pe ”Simo” după victoria de la Roland Garros.

Simona Halep a revenit, luni, în România, fiind așteptată la salonul oficial al Aeroportului Otopeni de numeroase oficialități, dar și de fani.

Printre altele, Simona Halep a vorbit și despre Rafael Nadal, tenismen care s-a impus la Roland Garros pentru a 11-a oară în carieră.

Simona Halep: ”E un băiat deosebit”

“Nu am vorbit cu el, dar unchiul lui a venit la mine special, în timpul unui interviu acolo, şi m-a felicitat. Chiar am fost bucuroasă de acest lucru, ştiu că e un băiat deosebit şi mă aşteptam să spună câteva cuvinte frumoase. Nu am văzut exact ce a spus. Eu despre el ce aş putea să spun? Deja cuvintele sunt prea mici pentru el”, a precizat Simona Halep.

După ce Simona câștigare turneul de la Paris, Nadal a spus: ”Este frumos că, după finala pierdută anul trecut, cu atâtea şanse irosite în ultimele seturi, a reuşit să câştige un Grand Slam. A meritat, este numărul 1 în lume şi este o jucătoare foarte muncitoare. Îmi plac oamenii care muncesc ca să aibă succes, aşa că sunt fericit pentru ea”.

La Paris, Simona Halep a jucat a 31-a finală din carieră, până acum având 17 titluri cucerite.