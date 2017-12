Simona Halep, pregătită pentru Australian Open: ”Locul 1 şi un titlu de Grand Slam e tot ce-şi poate dori un jucător de tenis”.

Simona Halep a terminat anul 2017 în forță, reușind să se impună fără prea mari emoții în turneul demonstrativ din Thailanda.

Acum, Simona Halep se gândește la 2018 și, în special, la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, care va debuta pe 15 ianuarie.

„Sunt încrezătoare. Am făcut tot ce trebuie pentru a ajunge aici, am muncit să ajung aici şi mă simt pregătită. Însă nu știu la ce să mă aștept. În ultimii doi-trei ani nu prea am făcut rezultate în Australia”, a declarat Simona Halep la Antena 3.

Sportiva aflată pe locul 1 WTA a continuat: ”Mă simt mult mai matură, mult mai stăpână pe mine decât acum doi ani. Am altă viziune acum, Gândesc altfel, experiența contează foarte mult. La 28-29 de ani, eşti mai sigur pe tine şi simţi că nu mai există vreo limită”.

Halep a conchis: ”Dacă voi reuși să câștig un turneu de Grand Slam, voi fi împlinită pe deplin. Locul 1 şi un titlu de Grand Slam e tot ce-şi poate dori un jucător de tenis. Dar nu mă stresez, chiar dacă e un obiectiv care mă motivează”.

Simona Halep va juca și la Shenzhen

Înainte de Australian Open, Simona Halep își va tura motoarele la turneul de la Shenzhen, care va avea loc între 1 și 7 ianuarie (în direct la Digi Sport 2).

