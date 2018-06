”Am plâns toată noaptea după finala pierdută anul trecut. Mi-am spus că va fi greu să revin din nou în finală, dar nu am oprit munca grea. Simțeam că pot întoarce meciul, nu am cedat. Nu m-am gândit că meciul s-a terminat, decât la ultimul punct. La 5-0 mi-am spus că trebuie să joc fiecare minge, să nu aștept greșeala ei. În ultimul ghem nu mai puteam să respir, dar trebuia să alerg”, a declarat Simona Halep.

Liderul WTA a adăugat: ””Anul trecut a fost mai greu să vorbesc, după ce am pierdut. Am visat la acest moment de la 14 ani. Mi-am dorit ca acest titlu să vină aici în Franța. Felicitări, Sloane Stephens! Mulțumesc Darren, părinților, fratelui meu, prietenilor, dar și fanilor. E foarte frumos că am câștigat după 40 de ani. Virginia Ruzici a câștigat în 1978. Sper să mai joc o finală aici, la Roland Garros. Mulțumsc tuturor, ne vedem la anul”.