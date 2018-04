Simona Halep, prima reacție după victoria cu Magdalena Rybarikova: ”Este un adversar greu”.

Simona Halep (1 WTA) s-a calificat cu destule emoții în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Stuttgart, după ce a trecut în trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-3, de Magdalena Rybarikova (20 WTA).

”Magdalena a jucat foarte bine în primul set. Este un adversar greu întotdeauna, așa că am vrut doar să păstrez mingea în joc, să joc mai mult pe reverul ei și să nu mai ratez. Spun asta pentru că la începutul setului al doilea am început să ratez destul de mult. Dar, apoi mi-am găsit ritmul și am stat acolo punct cu punct”, a spus Halep la Digi Sport.

Simona Halep: ”E foarte alunecoasă zgura”

Liderul WTA a adăugat: ”Încerc să păstrez schimburile mai lungi și simt că sunt mai puternică și că joc un tenis bun la final. Nu-mi este teamă să stau în aceste raliuri, de aceea îmi place zgura!”.

Simona Halep a conchis: ”E foarte alunecoasă zgura iar asta am simțit în primul set, când am avut probleme cu musculatura. Dar, nu am vrut să mă opresc, nu m-am gândit la accidentare și am mers mai departe.

Este greu, mai ales că nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Însă, dacă te obișnuiești cu suprafața, poți obține mai departe un nivel bun”.