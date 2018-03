Simona Halep revine pe teren la Cluj, la Fed Cup. Cu Simona vârf de lance, echipa de tenis a României va înfrunta Elveția, pe 21 și pe 22 aprilie.



Eliminat de la Miami de poloneza Agnieszka Radwanska, liderul WTA părăsește sezonul de ciment cu amintirea semifinalei de la Indian Wells, pentru a reveni în forță în sezonul de zgură, care va culmina cu turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, unde românca a jucat finala, în 2014 și în 2017.

Zgura este suprafața preferată a Simonei, care, la Paris, a devenit campioană la junioare, în 2008. De asemenea, duelul cu Elveția se va ține tot pe suprafața roșie.

Simona Halep s-a despărțit de Miami cu un filmuleț postat astăzi pe Facebook, însoțit de mesajul:

”I say bye bye to Miami with this beautiful drop shot. ?

See you all on the Clay court! ?

next station: Cluj. Fed Cup. ??”.